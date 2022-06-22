Окупанти спробували нанести удар по одному з районів Одещини. Ракету збила ППО - Марченко

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“Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони”, — повідомив Марченко.

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З його слів, сьогодні окупанти наносили удари не тільки по Одещині, але також по Миколаєвській, Донецькій, Луганській та Харківській областям.

Постраждало багато людей, зруйновано багато об’єктів інфраструктури.

“Такі ракетні удари щодня нагадують нам, за що ми боремось та яка у цього ціна”, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти вдарили сімома ракетами по Миколаєву.