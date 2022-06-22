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Окупанти спробували нанести удар по одному з районів Одещини. Ракету збила ППО - Марченко

Окупанти спробували нанести удар по одному з районів Одещини. Ракету збила ППО - Марченко

Київ • УНН

 • 100624 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У середу російські окупанти намагались нанести ракетний удар по одному з районів Одеської області. Про це у відеозверненні у середу повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, пише УНН.

Цитата

“Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони”, — повідомив Марченко.

Деталі

З його слів, сьогодні окупанти наносили удари не тільки по Одещині, але також по Миколаєвській, Донецькій, Луганській та Харківській областям.

Постраждало багато людей, зруйновано багато об’єктів інфраструктури.

“Такі ракетні удари щодня нагадують нам, за що ми боремось та яка у цього ціна”, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо

Сьогодні російські окупанти вдарили сімома ракетами по Миколаєву.

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