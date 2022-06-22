Оккупанты попытались нанести удар по одному из районов Одесщины. Ракету сбила ПВО – Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В среду российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по одному из районов Одесской области. Об этом в видеообращении в среду сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, пишет УНН.
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“Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны”, — сообщил Марченко.
Детали
С его слов, сегодня оккупанты наносили удары не только по Одесщине, но также по Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областям.
Пострадало много людей, разрушено много объектов инфраструктуры.
“Такие ракетные удары ежедневно напоминают нам, за что мы боремся и которая у этого цена”, — подчеркнул глава ОВА .
Напомним
Сегодня российские оккупанты ударили семью ракетами по Николаеву.