Окупанти шукають військових юристів, щоб втекти з війни в Україні – перехоплення ГУР

Деталі

Як повідомили у розвідці, рашист попросив свою матір знайти військового юриста, щоб була можливість поїхати з війни: "Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо", – каже окупант.

На запитання, чому не підвозять боєприпаси, відповідає прямо: "Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси".

Доповнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій військовий так званої "днр" розповідає дружині про психічні розлади в особового складу.