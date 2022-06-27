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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти шукають військових юристів, щоб втекти з війни в Україні – перехоплення ГУР

Окупанти шукають військових юристів, щоб втекти з війни в Україні – перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 159833 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант скаржиться своїй матері на великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб втекти з України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у розвідці, рашист попросив свою матір знайти військового юриста, щоб була можливість поїхати з війни: "Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо", – каже окупант.

На запитання, чому не підвозять боєприпаси, відповідає прямо: "Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси".

Доповнення

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій військовий так званої "днр" розповідає дружині про психічні розлади в особового складу.

Українські Національні Новини

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