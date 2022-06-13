"У пацанів вже дах їде": окупант розповів про психічні розлади у військових – перехоплення ГУР

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Окупант скаржиться дружині на втрати серед особового складу. За його словами, тільки в їхньому підрозділі "мінус одинадцять". Сам від дивом залишився цілим, оскільки осколки зміг втримати бронежилет.

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"Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили", - розповів рашист.

Нагадаємо

У перехопленій розмові окупанта зі своєю мамою, військовий жаліється на те, що вже не сподівається вибратися з України живим.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову, в якій мати російського окупанта розповідає сину, що рф відправляє на війну до України навіть людей з інвалідністю, а офіцери здають своїх солдат.