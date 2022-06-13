"У пацанов уже крыша едет": оккупант рассказал о психических расстройствах у военных – перехват ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор, в котором военный так называемой "днр" рассказывает жене о психических расстройствах в личном составе, передает УНН.
Детали
Оккупант жалуется жене на потери среди личного состава. По его словам, только в их подразделении "минус одиннадцать". Сам чудом остался целым, поскольку осколки смог удержать бронежилет.
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"Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Трех на дурку отправили", - рассказал рашист.
Напомним
В перехваченном разговоре оккупанта со своей мамой, военный жалуется на то, что уже не надеется выбраться из Украины живым.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором мать русского оккупанта рассказывает сыну, что рф отправляет на войну в Украину даже людей с инвалидностью, а офицеры сдают своих солдат.