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Не мріють повернутися з України живими та готові ховатися в тайзі: чергове перехоплення розмов окупантів

Не мріють повернутися з України живими та готові ховатися в тайзі: чергове перехоплення розмов окупантів

Київ • УНН

 • 252391 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В перехопленій розмові окупанта зі своєю мамою, військовий жаліється на те, що вже не сподівається вибратися з України живим. Розмову оприлюднило Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Цитата

«Їм немає сенсу нас звідти виводити. Тому що вспливе, що вони тут робили» - окупант розповідає, що вже не мріє вирватися живим з України.

В перехопленій розмові окупанта зі своєю мамою, військовий жаліється на те, що вже не сподівається вибратися з України живим.

«В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть», - каже російський військовий.

Українські Національні Новини

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