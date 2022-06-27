Оккупанты ищут военных юристов, чтобы сбежать из войны в Украине – перехват ГУР

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Киев • УНН

 • 159833 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант жалуется своей матери на большие потери и просит ее искать военного юриста, чтобы сбежать из Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в разведке, рашист попросил свою мать найти военного юриста, чтобы была возможность уехать с войны: "Командир роты, все офицеры. И что делать, как нам? Как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется что это все х… е… (глупости). Уже месяц подкрепления ожидаем", – говорит оккупант.

На вопрос, почему не подвозят боеприпасы, отвечает прямо: "Потому что все сц… (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бехи сели и съе… (уехали) бы отсюда".

Дополнение

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор, в котором военный так называемой "днр" рассказывает жене о психических расстройствах в личном составе.

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