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Окупанти рятуються втечею: військові ЗСУ прорвали позиції росіян в районі Біловодська

Окупанти рятуються втечею: військові ЗСУ прорвали позиції росіян в районі Біловодська

Київ • УНН

 • 331102 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Збройні сили України прорвали позиції російських окупантів в районі Біловодська у Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Цитата

"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", — написали у штабі ООС.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.

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