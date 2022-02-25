Окупанти рятуються втечею: військові ЗСУ прорвали позиції росіян в районі Біловодська
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Збройні сили України прорвали позиції російських окупантів в районі Біловодська у Луганській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", — написали у штабі ООС.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.
25 лютого тривають запеклі бої у всіх напрямках Маріуполя.