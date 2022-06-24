Окупанти провалили розвідку боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС, відійшли з втратами – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупаційні війська провалили спробу розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС. Рашисти відійшли з втратами. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
“Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке — Долина.
“Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка — Вірнопілля та Дібрівне — Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина”, — зазначається в повідомленні.
На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ відбили штурм рф в районі південної околиці Лисичанська
Окрім того, Генштаб повідомляє інформацію про ситуацію на інших напрямках:
· На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.
· На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.
· На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.
· Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.
· На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.
· Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.
· На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.