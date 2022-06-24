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Оккупанты провалили разведку боем в направлении Мироновка - Углегорская ТЭС, отошли с потерями - Генштаб

Киев • УНН

 • 201067 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупационные войска провалили попытку разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС. Рашисты отошли с потерями. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Враждебная попытка разведки боем в направлении Мироновка — Углегорская ТЭС провалилась. оккупанты, с потерями, отошли”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Длинное — Долина.

“Штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка — Вернополье и Дубровное — Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина”, — отмечается в сообщении.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.

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Кроме того, Генштаб сообщает информацию о ситуации на других направлениях:

· На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

· На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы на север и северо-восток от города Харьков. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

· На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары возле Яковлевки, Николаевки и Покровского.

· Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

· На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

· Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отбили. Враг отошел.

· На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

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