Окупанти продовжують розселяти в «лнр» жителів Попасної та Сєвєродонецька
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окупанти розселюють у комунальних установах так званої «лнр» жителів, зруйнованих населених пунктів Попаснянщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Луганської ОВА.
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«Як відомо, окупаційна адміністрація підпорядкувала зруйновані росіянами населені пункти Попаснянщини місту Первомайськ, фактично ліквідувавши район – за їх адміністративно-територіальним устроєм. Все просто: грошей на відновлення немає – не потрібен і район.
Населення вирішили «тимчасово» розселити по комунальним установам так званої «лнр». Так, на минулому тижні туди «на час зими» вирушили чергові 22 жителя.
Ще одну групу людей вивезли у тому ж загадковому напрямку із Сєвєродонецька», - повідомили в ОВА.
Там також додали, що перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости ніхто відновлювати й не збирався.
В Луганській ОВА повідомили, що ворог остерігається просування ЗСУ, підрозділи Сил оборони яких 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах Стельмахівки, Площанки, Діброви і Червонопопівки.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів.
«А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника», - повідомили в ОВА про обстановку на фронті.