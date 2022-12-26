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оккупанты продолжают расселять в «лнр» жителей Попасной и Северодонецка

Киев • УНН

 • 299494 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оккупанты расселяют в коммунальных учреждениях так называемой «лнр» жителей, разрушенных населенных пунктов Попаснянщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Луганской ОВА.

Цитата

«Как известно, оккупационная администрация подчинила разрушенные россиянами населенные пункты Попаснянщины городу Первомайск, фактически ликвидировав район – по их административно-территориальному устройству. Все просто: денег на восстановление нет – не нужен и район.

Население решили «временно» расселить по коммунальным учреждениям так называемой «лнр». Так, на прошлой неделе туда «на время зимы» отправились очередные 22 жителя.

Еще одну группу людей вывезли в том же загадочном направлении из Северодонецка», – сообщили в ОВА.

Там также добавили, что пересечь реку Северский Донец на оккупированных в этом году территориях с недавних пор можно только в одном месте – между Лисичанском и Северодонецком. Все остальные понтонные переправы оккупанты убрали. Мосты никто восстанавливать и не собирался.

В Луганской ОВА сообщили, что враг опасается продвижения ВСУ, подразделения Сил обороны которых 25 декабря отразили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского и Краснопоповки.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам Стельмаховки, Площанки, Дибровы и Краснопоповки.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов.

«А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника», - сообщили в ОВА об обстановке на фронте.

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