Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння України: пошкоджено школу

Цитата



«Ворог накривав із застосуванням авіаційних ракет, ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини і 1 громада Чернігівщини», - ідеться у повідомленні.



Деталі



Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади Сумщини й Сновська громада Чернігівщини.

Зазначається, що вогонь росіяни відкривали із напрямків населених пунктів волфінське, раківка, нові юрковичі, колотиловка, дроновка, пороз та зернове.

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів громади пошкоджено будівлю школи, лінію електропередачі, знищено автомобіль.

Доповнення

Російські окупаційні війська з вечора 2 січня обстріляли три громади Сумської області, зокрема, цілилися по залізниці.