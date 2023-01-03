Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння України: пошкоджено школу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Окупаційні війська країни-агресорки продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з території рф. Внаслідок ворожої атаки 2 січня є руйнування. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає УНН.
Цитата
«Ворог накривав із застосуванням авіаційних ракет, ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини і 1 громада Чернігівщини», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Білопільська та Середино-Будська громади Сумщини й Сновська громада Чернігівщини.
Зазначається, що вогонь росіяни відкривали із напрямків населених пунктів волфінське, раківка, нові юрковичі, колотиловка, дроновка, пороз та зернове.
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів громади пошкоджено будівлю школи, лінію електропередачі, знищено автомобіль.
Доповнення
Російські окупаційні війська з вечора 2 січня обстріляли три громади Сумської області, зокрема, цілилися по залізниці.