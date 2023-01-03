Сумщина: росіяни вели обстріли по трьох громадах, цілили по залізниці

Цитата



«Близько 23 години 2 січня росіяни з САУ обстріляли Краснопільську громаду, 5 прильотів. Цілився по ворог по залізниці», - написав він.



Деталі



За його інформацією, після 2:00 3 січня ворог здійснив два обстріли з артилерії по Середино-Будській громаді. Разом було 38 прильотів. Наслідки уточнюються.

Також Живицький додав, що після 8 години ранку росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді із зенітних установок. Було 3 черги.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 2 січня окупанти 70 разів атакували область. Під ворожим вогнем опинилися 4 громади