Сумщина: росіяни вели обстріли по трьох громадах, цілили по залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російські окупаційні війська з вечора обстріляли три громади Сумської області, зокрема, цілилися по залізниці, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.
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«Близько 23 години 2 січня росіяни з САУ обстріляли Краснопільську громаду, 5 прильотів. Цілився по ворог по залізниці», - написав він.
Деталі
За його інформацією, після 2:00 3 січня ворог здійснив два обстріли з артилерії по Середино-Будській громаді. Разом було 38 прильотів. Наслідки уточнюються.
Також Живицький додав, що після 8 години ранку росіяни відкривали вогонь по Шалигинській громаді із зенітних установок. Було 3 черги.
Доповнення
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що 2 січня окупанти 70 разів атакували область. Під ворожим вогнем опинилися 4 громади