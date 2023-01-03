Сумская область: россияне вели обстрелы по трем громадам, целили по железной дороге

Цитата



«Около 23 часов 2 января, россияне из САУ обстреляли Краснопольскую громаду, 5 прилетов. Целился за врагом по железной дороге», - написал он.



Детали



По его информации, после 2:00 3 января враг совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской громаде. Всего было 38 прилетов. Последствия уточняются.

Также Живицкий добавил, что после 8 часов утра россияне открывали огонь по Шалыгинской громаде из зенитных установок. Было 3 очереди.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 2 января оккупанты 70 раз атаковали область. Под вражеским огнем оказались 4 громады.