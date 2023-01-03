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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Сумская область: россияне вели обстрелы по трем громадам, целили по железной дороге

Киев • УНН

 • 505656 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Российские оккупационные войска с вечера обстреляли три громады Сумской области, в частности, целились по железной дороге, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет.

Сумская область: россияне вели обстрелы по трем громадам, целили по железной дороге

Цитата

«Около 23 часов 2 января, россияне из САУ обстреляли Краснопольскую громаду, 5 прилетов. Целился за врагом по железной дороге», - написал он.

Детали

По его информации, после 2:00 3 января враг совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской громаде. Всего было 38 прилетов. Последствия уточняются.

Также Живицкий добавил, что после 8 часов утра россияне открывали огонь по Шалыгинской громаде из зенитных установок. Было 3 очереди.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что 2 января оккупанты 70 раз атаковали область. Под вражеским огнем оказались 4 громады. 

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