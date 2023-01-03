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Окупанти за попередню добу 70 разів обстріляли Сумщину

Київ • УНН

 • 453902 перегляди

Київ. 3 січня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що за попередню добу окупанти 70 разів атакували область. Під ворожим вогнем опинилися 4 громади, передає УНН.

Окупанти за попередню добу 70 разів обстріляли Сумщину

Деталі

▪️Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом було 42 прильоти.

▪️По Шалигинській громаді армійці рф били із мінометів, 3 прильоти.

▪️Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. На нашій території вибухнули 5 ракет типу НУРС.

▪️Білопільська громада: росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів.
Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

Нагадаємо

Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook. Він повідомив про нічний обстріл міста.

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