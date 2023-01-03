Оккупанты за предыдущие сутки 70 раз обстреляли Сумщину
Киев • УНН
Киев. 3 января. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что за предыдущие сутки оккупанты 70 раз атаковали область. Под вражеским огнем оказались 4 общины, передает УНН.
Детали
▪️Краснопольскую общину враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии. Всего было 42 прилета.
▪️По Шалыгинской общине армейцы рф били из минометов, 3 прилета.
▪️Великописаревскую общину противник обстрелял с вертолета Ми-24. На нашей территории взорвалось 5 ракет типа НУРС.
▪️Белопольское общество: россияне вели огонь по приграничной из минометов 120 мм калибра, 20 прилетов.
В результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.
Напомним
Краматорск на Донетчине подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.