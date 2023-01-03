Оккупанты за предыдущие сутки 70 раз обстреляли Сумщину

Детали

▪️Краснопольскую общину враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии. Всего было 42 прилета.

▪️По Шалыгинской общине армейцы рф били из минометов, 3 прилета.

▪️Великописаревскую общину противник обстрелял с вертолета Ми-24. На нашей территории взорвалось 5 ракет типа НУРС.

▪️Белопольское общество: россияне вели огонь по приграничной из минометов 120 мм калибра, 20 прилетов.

В результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.

Напомним

Краматорск на Донетчине подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.