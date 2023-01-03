Оккупанты продолжают обстреливать пограничье Украины: повреждена школа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Оккупационные войска страны-агрессорки продолжают обстреливать приграничья Сумской и Черниговской областей с территории россии. В результате вражеской атаки 2 января есть разрушения. Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает УНН.
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«Враг накрывал с применением авиационных ракет, ствольной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказались 4 громады Сумской и 1 громада Черниговской областей», - говорится в сообщении.
Детали
Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады Сумской области и Сновская громада Черниговской области.
Отмечается, что огонь россияне открывали по направлениям населенных пунктов волфинское, раковка, новые юрковичи, колотиловка, дроновка, пороз и зерновое.
В результате обстрела в одном из населенных пунктов громады повреждено здание школы, линия электропередач, уничтожен автомобиль.
Дополнение
Российские оккупационные войска с вечера 2 января обстреляли три громады Сумской области, в частности, целились по железной дороге.