Оккупанты продолжают обстреливать пограничье Украины: повреждена школа

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«Враг накрывал с применением авиационных ракет, ствольной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказались 4 громады Сумской и 1 громада Черниговской областей», - говорится в сообщении.



Детали



Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Белопольская и Середино-Будская громады Сумской области и Сновская громада Черниговской области.

Отмечается, что огонь россияне открывали по направлениям населенных пунктов волфинское, раковка, новые юрковичи, колотиловка, дроновка, пороз и зерновое.

В результате обстрела в одном из населенных пунктов громады повреждено здание школы, линия электропередач, уничтожен автомобиль.

Дополнение

Российские оккупационные войска с вечера 2 января обстреляли три громады Сумской области, в частности, целились по железной дороге.