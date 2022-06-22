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Окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки – розвідка

Окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки – розвідка

Київ • УНН

 • 84643 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У тимчасово захопленому місті Токмак Запорізької області російські окупанти примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки, щоб не воювати. У разі відмови рашисти погрожують розправою. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ, передає УНН.

Цитата

"У місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. рашисти погрожують розправою, якщо медичний працівник відмовиться надати довідку. Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію", - ідеться в повідомленні.

Додамо

В ГУР зазначили, що студенти Таврійського агротехнологічного університету ім. Моторного (Мелітополь) ігнорують запрошення на навчання від створеного окупантами керівництва Мелітопольського державного університету. Близько 95% студентів висловило бажання продовжити навчання, якщо заклад буде підпорядкований Міністерству освіти України.

Також в розвідці наголосили, що російські загарбники почали вивозити тіла вбитих російських військових в район аеродрому Чаплинка. Окупанти відвантажують трупи та спалюють їх. За словами місцевих мешканців, по всій території відчувається трупний запах.

Нагадаємо 

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області окупанти дезінформують місцеве населення через те, що люди не хочуть отримувати російські паспорти. Жителів запевняють, що їм не нараховуватимуть українські соцвиплати.

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