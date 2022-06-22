Окупанти запевняють жителів Мелітополя, що вони не отримають українські соцвиплати – відповідь мера

Цитата

"Рашистська пропаганда працює по декількох напрямках. Вони намагаються створити черги за російськими паспортами, останні два тижні рашисти зрозуміли, що мало хто в Мелітополі бажає добровільно отримувати російські паспорти, тому вони вирішили діяти обманом. Окупанти погрожують пенсіонерам, розповідаючи, що пенсії від України вони більше не отримуватимуть, тому потрібно отримати російський паспорт та стати у чергу за пенсією росії", – сказав Федоров.

Деталі

За його словами, уряд України виконує всі зобов'язання. Усі пенсії та інші соцвиплати будуть виплачуватися жителям, які опинилися на тимчасово захоплених територіях.

Федоров зазначив, що окупанти продовжують тиснути на працівників медичних структур. Російські загарбники зібрали лікарів та примушували їх написати заяви про звільнення з українських державних установ. Проте більшість медпрацівників відмовилася співпрацювати з ворогом.

Також, за його інформацією, окупанти змушують батьків новонароджених немовлят надавати громадянство рф, однак місцева влада допомагає реєструвати маленьких українців на підконтрольній території України.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області більшість працівників місцевих шкіл відмовилися від співпраці з окупантами. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.