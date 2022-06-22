Оккупанты уверяют жителей Мелитополя, что они не получат украинские соцвыплаты – ответ мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области оккупанты дезинформируют местное население из-за того, что люди не хотят получать российские паспорта. Жителей уверяют, что им не будут начисляться украинские соцвыплаты. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, отмечает УНН.
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"Рашистская пропаганда работает по нескольким направлениям. Они пытаются создать очереди за российскими паспортами. Последние две недели рашисты поняли, что мало кто в Мелитополе желает добровольно получать российские паспорта, поэтому они решили действовать обманом. Оккупанты угрожают пенсионерам, рассказывая, что пенсии от Украины они не будут больше получать, поэтому нужно получить российский паспорт и стать в очередь за пенсией россии", – сказал Федоров.
Детали
По его словам, правительство Украины выполняет все обязательства. Все пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться жителям, оказавшимся на временно оккупированных территориях.
Федоров отметил, что оккупанты продолжают давить на работников медицинских структур. Российские захватчики собрали врачей и заставляли их написать заявления об уходе из украинских государственных учреждений. Однако большинство медработников отказалось сотрудничать с врагом.
Также, по его информации, оккупанты заставляют родителей новорожденных младенцев предоставлять гражданство рф, однако местные власти помогают регистрировать маленьких украинцев на подконтрольной территории Украины.
Напомним
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области большинство работников местных школ отказались от сотрудничества с оккупантами. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире общенационального телемарафона.