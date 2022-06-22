Оккупанты заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Во временно захваченном городе Токмак Запорожской области российские оккупанты заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки, чтобы не воевать. В случае отказа рашисты угрожают расправой. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, передает УНН.
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"В городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных. Главное требование: предоставить справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная опасность. Решисты угрожают расправой, если медицинский работник откажется предоставить справку. Поэтому некоторые врачи были вынуждены освободиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.
Добавим
В ГУР отметили, что студенты Таврического агротехнологического университета им. Моторного (Мелитополь) игнорируют приглашение на учёбу от созданного оккупантами руководства Мелитопольского государственного университета. Около 95% студентов выразили желание продолжить обучение, если заведение будет подчинено Министерству образования Украины.
Также в разведке отметили, что российские захватчики начали вывозить тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. Оккупанты отгружают трупы и сжигают их. По словам местных жителей, по всей территории ощущается трупный запах.
Напомним
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области оккупанты дезинформируют местное население из-за того, что люди не хотят получать российские паспорта. Жителей уверяют, что им не будут начисляться украинские соцвыплаты.