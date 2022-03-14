Окупанти посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти продовжують обстріли цивільного населення та інфраструктури у різних містах України. Враховуючи поточну ситуацію загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що головна мета ведення бойових дій на території нашої Держави ворогом не досягнута. Отримуючи відсіч і несучи втрати окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон Українським захисникам.
На більшості напрямків, при спробі просунутись вперед, противник зіштовхується з опором Збройних Сил України та громадянським супротивом місцевого населення.
Не маючи значних успіхів ворог продовжує нанесенням ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права.
Також окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.
Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, демонструючи масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму, успішно знищують війська противника.
Додамо
Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили понад 12 тисяч осіб, 77 літаків, 90 вертольотів та сотні одиниць іншої військової техніки.