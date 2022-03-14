Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати російських окупантів: літаків вже 77
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили понад 12 тисяч осіб, 77 літаків, 90 вертольотів та сотні одиниць іншої військової техніки. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно сягнули:
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- особового складу - понад 12 000 осіб,
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- танків ‒ 389 од,
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- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
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- артилерійських систем – 150 од,
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- РСЗВ - 64 од,
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- засоби ППО - 34 од,
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- літаків – 77 од,
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- гелікоптерів – 90 од,
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- автомобільної техніки - 617 од,
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- кораблі/катери - 3 од,
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- цистерн з ПММ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування на ранок 14 березня не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) ворога.
За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати противника.