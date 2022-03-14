Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях российских оккупантов: самолетов уже 77
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли более 12 тысяч человек, 77 самолетов и 90 вертолетов и сотни единиц другой военной техники. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
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- Личного состава - более 12 000 человек
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- Танков ‒ 389 ед,
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- Боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
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- Артиллерийских систем - 150 ед,
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- РСЗО - 64 ед,
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- Средства ПВО - 34 ед,
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- Самолетов - 77 ед,
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- Вертолеты - 90 ед,
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- Автомобильной техники - 617 ед,
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- Корабли/катера - 3 ед,
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- Цистерн с ГСМ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактического уровн - 8.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения на утро 14 марта не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.
Вооруженными Силами Украины нанесен сокрушительный удар по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) врага.
За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата противника.