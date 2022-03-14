Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях российских оккупантов: самолетов уже 77

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:



Личного состава - более 12 000 человек



Танков ‒ 389 ед,



Боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,



Артиллерийских систем - 150 ед,



РСЗО - 64 ед,



Средства ПВО - 34 ед,



Самолетов - 77 ед,



Вертолеты - 90 ед,



Автомобильной техники - 617 ед,



Корабли/катера - 3 ед,



Цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровн - 8.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения на утро 14 марта не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Вооруженными Силами Украины нанесен сокрушительный удар по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) врага.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата противника.