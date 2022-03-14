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Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях российских оккупантов: самолетов уже 77

Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях российских оккупантов: самолетов уже 77

Киев • УНН

 • 165009 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли более 12 тысяч человек, 77 самолетов и 90 вертолетов и сотни единиц другой военной техники. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

  • Личного состава - более 12 000 человек
  • Танков ‒ 389 ед,
  • Боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
  • Артиллерийских систем - 150 ед,
  • РСЗО - 64 ед,
  • Средства ПВО - 34 ед,
  • Самолетов - 77 ед,
  • Вертолеты - 90 ед,
  • Автомобильной техники - 617 ед,
  • Корабли/катера - 3 ед,
  • Цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровн - 8.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения на утро 14 марта не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Вооруженными Силами Украины нанесен сокрушительный удар по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) врага.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата противника.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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