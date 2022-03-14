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Оккупанты усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь

Оккупанты усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь

Киев • УНН

 • 113121 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения и инфраструктуры в разных городах Украины. Учитывая текущую ситуацию захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что главная цель ведения боевых действий на территории нашего Государства врагом не достигнута. Получая отпор и неся потери оккупационные войска все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен Украинским защитникам.

На большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных Сил Украины и гражданским сопротивлением местного населения.

Не имея значительных успехов враг продолжает нанесить ракетно-бомбовые удары авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. Применяет боеприпасы большой мощности и невыборочные действия по жилым районам крупных городов, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

Также оккупанты предпринимают попытки овладеть населенными пунктами в районе города Изюм.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, демонстрируя массовые примеры героизма, отваги и высокого профессионализма, успешно уничтожают войска противника.

Добавим

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли более 12 тысяч человек, 77 самолетов и 90 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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