росіяни поранили ще двох жителів Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські окупанти за 1 травня поранили ще двох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За 1 травня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Краматорську та Сіверську", - написав Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів (знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.