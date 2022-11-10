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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 64376 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Окупанти обстріляли звільненій території Бериславського району на Херсонщині

Окупанти обстріляли звільненій території Бериславського району на Херсонщині

Київ • УНН

 • 196997 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія завдала удару по звільненій території Бериславського району у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости мінує об’єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

Цитата

“По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетний удар, зруйнувавши один з приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Два російських безпілотника типу "Гранат-3" ЗСУ збили над Чорним морем в Одеській області минулої доби.

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