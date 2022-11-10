Окупанти обстріляли звільненій території Бериславського району на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія завдала удару по звільненій території Бериславського району у Херсонській області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, передає УНН.
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На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости мінує об’єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.
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“По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетний удар, зруйнувавши один з приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення”, — йдеться у повідомленні.
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