Окупанти обстріляли звільненій території Бериславського району на Херсонщині

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На тимчасово окупованих територіях ворог, змінюючи місце дислокації, залишаючи блокпости мінує об’єкти та території. Продовжує шантаж техногенною катастрофою.

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“По звільнених територіях і населених пунктах Бериславського району Херсонщини на правому березі Дніпра ворог завдав ракетний удар, зруйнувавши один з приватних будинків. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення”, — йдеться у повідомленні.

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