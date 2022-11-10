Оккупанты обстреляли освобожденной территории Бериславского района Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия нанесла удар по освобожденной территории Бериславского района в Херсонской области. В результате обстрела погиб один человек, передает УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты минирует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.
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“По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения”, — говорится в сообщении.
Напомним
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