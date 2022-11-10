Оккупанты обстреляли освобожденной территории Бериславского района Херсонской области

Детали

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты минирует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

Цитата

“По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения”, — говорится в сообщении.

Напомним

Два российских беспилотника типа "Гранат-3" ВСУ сбили над Черным морем в Одесской области за прошедшие сутки.