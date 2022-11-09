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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 22061 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Два російських безпілотника збили 9 листопада над Чорним морем

Два російських безпілотника збили 9 листопада над Чорним морем

Київ • УНН

 • 248583 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що два російських безпілотника типу "Гранат-3" ЗСУ збили над Чорним морем в Одеській області минулої доби, передає УНН.

Цитата

“Ураганами” і “Градами” серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть. Один цивільний мешканець загинув. Також над Одещиною два безпілотника.

Цитата

“Над Чорними морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу “Гранат-3”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що українською авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

Нагадаємо

Окупанти майже 200 разів обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися 7 громад.

Українські Національні Новини

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