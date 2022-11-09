Два російських безпілотника збили 9 листопада над Чорним морем

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“Ураганами” і “Градами” серед дня укривало Марганецьку громаду на Нікопольщині. Зруйновано та пошкоджено кілька обійсть. Один цивільний мешканець загинув. Також над Одещиною два безпілотника.

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“Над Чорними морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу “Гранат-3”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що українською авіацією відпрацьовано 8 ударів по опорному пункту, районах зосередження ворожих сил та засобів.

Нагадаємо

Окупанти майже 200 разів обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися 7 громад.