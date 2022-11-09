Два российских беспилотника сбили 9 ноября над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что два российских беспилотника типа "Гранат-3" ВСУ сбили над Черным морем в Одесской области за прошедшие сутки, передает УНН.
Цитата
“Ураганами” и “Градами” среди дня покрывало Марганецкую общину на Никопольщине. Разрушены и повреждены несколько дворов. Один гражданский житель погиб. Также над Одесской областью два беспилотника.
Цитата
“Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа “Гранат-3”, — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что украинской авиацией отработано 8 ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.
Напомним
Оккупанты почти 200 раз обстреляли Сумскую область: под вражеским огнем оказались 7 общин.