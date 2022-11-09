Окупанти майже 200 разів обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися 7 громад

Деталі

Зноб-Новгородська громада: об 11:30 по околицям одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було 8 вибухів. Без наслідків.

Хотінська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 “прильотів”).

І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Ніхто не постраждав.

Краснопільська громада: о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 “прильотів” з АГС з боку росії. Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань.

Есманьська громада: близько 14:00 армійці рф обстріляли одночасно два села. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Використали при цьому запалювальні боєприпаси. Внаслідок чого загорілося поле з кукурудзою.

По іншому населеному пункту було 15 “прильотів” із РСЗВ.

У Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 15 вибухів. І ще три “прильоти” із САУ. Без руйнувань.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли теж із мінометів. Зафіксовано 10 “прильотів”. Руйнувань немає.

Середино-Будська громада теж потерпала від мінометного обстрілу з росії. 8 вибухів було, але без наслідків.

Додамо

Протягом 10 листопада в Сумській області будуть діяти планові вимкнення з 06:00 до 24:00. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються, додав очільник ОВА.