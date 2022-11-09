Оккупанты почти 200 раз обстреляли Сумскую область: под вражеским огнем оказались 7 общин

Детали

Зноб-Новгородская община: в 11:30 по окрестностям одного из сел русские военные стреляли из минометов. Было 8 взрывов. Без последствий.

Хотинская община: под обстрелами были два приграничных села. Около 12 часов враг вел огонь из САУ (6 “прилетов”).

И почти одновременно выпустил по другой деревне 42 снаряда. Никто не пострадал.

Краснопольская община: в 13:30 враг сбросил взрывчатку с беспилотника. Также в это время зафиксировано 58 “прилетов” из АГС со стороны россии. Еще одну взрывчатку типа ВОГ россияне сбросили с беспилотника на соседнюю пограничную деревню. Без разрушений.

Эсманьская община: около 14:00 армейцы рф обстреляли одновременно две деревни. По одному селу было выпущено 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовали при этом зажигательные боеприпасы. В результате чего загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 “прилетов” из РСЗО.

В Миропольской общине враг стрелял из минометов. Было 15 взрывов. И еще три “прилета” из САУ. Без разрушений.

Шалигинскую общину русские обстреляли тоже из минометов. Зафиксировано 10 “прилетов”. Разрушений нет.

Средино-будская община тоже страдала от минометного обстрела из россии. 8 взрывов было, но без последствий.

Добавим

В течение 10 ноября в Сумской области будут действовать плановые отключения с 06:00 до 24:00. Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются, добавил глава ОВА.