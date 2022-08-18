Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 176 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Росіяни здійснили 15 обстрілів 8 громад області − Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської. Зафіксовано 176 прильотів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, передає УНН.
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"На щастя, без жертв. Але є руйнування", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Під час обстрілу с. Студенок Есманьської територіальної громади об 11.35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців.
Ввечері, після 18 години артобстріл зі сторони росії повторився. Загорівся будинок.
Нагадаємо
16 серпня, росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад. Зафіксовано близько 130 прильотів.