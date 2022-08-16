Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано близько 130 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчора, 16 серпня, росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад. Зафіксовано близько 130 прильотів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, передає УНН.
Деталі
Хотінська громада: близько 11.00 ворог вів вогонь з гранатомета (30 мм) − 26 прильотів.
Білопільська громада: з 15.10 до 16.35 з території рф вівся мінометний обстріл − 20 прильотів. Продовжився мінометний обстріл громади о 20.12 – 23 прильоти. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − 5 прильотів, з території рф, вже близько 21 години
Миколаївська громада: о 15.20 ворог почав обстріл з 122 мм ствольної артилерії − 10 прильотів, а з 15.35 до 15:50 − ще 10 прильотів.
Шалигінська громада була під вогнем зі ствольної артилерії: з 15.50 − 8 прильотів, о 16.40 − 7 прильотів, близько 17.00 − ще 6.
Краснопільська громада: о 17.33 з території рф здійснено мінометний обстріл − 2 прильоти. Продовжився обстріл з 20.10 − 10 прильотів.
"На щастя - без постраждалих. По вечірнім обстрілам уточнюється інформація щодо руйнувань", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо
Рашисти за 14 серпня 110 разів обстріляли Сумську область.