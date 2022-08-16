Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано около 130 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Вчера, 16 августа, россияне 12 раз открывали огонь по территориям Хотинской, Белопольской, Николаевской, Шалыгинской и Краснопольской общинах. Зафиксировано около 130 прилетов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Хотинская община: около 11.00 враг вел огонь из гранатомета (30 мм) − 26 прилетов.
Белопольское общество:с 15.10 до 16.35 с территории рф велся минометный обстрел − 20 прилетов. Продолжился минометный обстрел общины в 20.12 – 23 прилета. Также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии − 5 прилетов, с территории рф, уже около 21 часа
Николаевская община: в 15.20 враг начал обстрел из 122 мм ствольной артиллерии − 10 прилетов, а с 15.35 до 15:50 − еще 10 прилетов.
Шалыгинская община была под огнем из ствольной артиллерии: с 15.50−8 прилетов, в 16.40 − 7 прилетов, около 17.00 − еще 6.
Краснопольская община: в 17.33 с территории рф совершен минометный обстрел − 2 прилета. Продолжился обстрел с 20.10 − 10 прилетов.
"К счастью - без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним
Рашисты за 14 августа 110 раз обстреляли Сумскую область.