Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано около 130 прилетов

Детали

Хотинская община: около 11.00 враг вел огонь из гранатомета (30 мм) − 26 прилетов.

Белопольское общество:с 15.10 до 16.35 с территории рф велся минометный обстрел − 20 прилетов. Продолжился минометный обстрел общины в 20.12 – 23 прилета. Также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии − 5 прилетов, с территории рф, уже около 21 часа

Николаевская община: в 15.20 враг начал обстрел из 122 мм ствольной артиллерии − 10 прилетов, а с 15.35 до 15:50 − еще 10 прилетов.

Шалыгинская община была под огнем из ствольной артиллерии: с 15.50−8 прилетов, в 16.40 − 7 прилетов, около 17.00 − еще 6.

Краснопольская община: в 17.33 с территории рф совершен минометный обстрел − 2 прилета. Продолжился обстрел с 20.10 − 10 прилетов.

"К счастью - без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним

Рашисты за 14 августа 110 раз обстреляли Сумскую область.