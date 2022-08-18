Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 176 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Враг продолжает обстреливать приграничье Сумщины. Россияне совершили 15 обстрелов 8 общин области − Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Буринской. Зафиксировано 176 прилетов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram, передает УНН.
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"К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - говорится в сообщении.
Детали
Во время обстрела с. Студенок Эсманьской территориальной громады в 11.35 из ствольной артиллерии повреждены окна в помещениях школы, дома культуры. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей.
Вечером, после 18 часов артобстрел со стороны россии повторился. Загорелся дом.
Напомним
16 августа, россияне 12 раз открывали огонь по территориям Хотинской, Белопольской, Николаевской, Шалыгинской и Краснопольской общин. Зафиксировано около 130 прилетов.