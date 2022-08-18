Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 176 прилетов

Цитата

"К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - говорится в сообщении.

Детали

Во время обстрела с. Студенок Эсманьской территориальной громады в 11.35 из ствольной артиллерии повреждены окна в помещениях школы, дома культуры. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей.

Вечером, после 18 часов артобстрел со стороны россии повторился. Загорелся дом.

Напомним

16 августа, россияне 12 раз открывали огонь по территориям Хотинской, Белопольской, Николаевской, Шалыгинской и Краснопольской общин. Зафиксировано около 130 прилетов.