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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі, є двоє постраждалих

Окупанти обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі, є двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 172721 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Чоловік та жінка отримали осколкові поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.

Цитата

"Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади. Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів з РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення. Пошкоджено газопровід", - зазначив він.

Наразі точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Нагадаємо 

Російські окупанти тричі стріляли з "Градів" по Нікополю. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Постраждав працівник одного з підприємств.

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