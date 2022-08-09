Окупанти обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі, є двоє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Чоловік та жінка отримали осколкові поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади. Обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі. 40 пострілів з РСЗВ. За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення. Пошкоджено газопровід", - зазначив він.
Наразі точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується.
Нагадаємо
Російські окупанти тричі стріляли з "Градів" по Нікополю. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Постраждав працівник одного з підприємств.