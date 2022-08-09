Оккупанты обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе, есть двое пострадавших

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"Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши общины. Обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения. Поврежден газопровод", - отметил он.

В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется.

Напомним

Российские оккупанты трижды стреляли из "Градов" по Никополю. В город прилетели 120 реактивных снарядов. Пострадал работник одного из предприятий.