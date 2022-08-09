Оккупанты обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе, есть двое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Российские оккупационные войска продолжают "кошмарить" наши общины. Обстреляли Мировскую общину в Никопольском районе. 40 выстрелов из РСЗО. По предварительной информации, двое пострадавших: мужчина и женщина получили осколочные ранения. Поврежден газопровод", - отметил он.
В настоящее время точная информация о разрушениях выясняется.
Напомним
Российские оккупанты трижды стреляли из "Градов" по Никополю. В город прилетели 120 реактивных снарядов. Пострадал работник одного из предприятий.