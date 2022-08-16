Окупанти обстріляли кілька районів Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли кілька районів Харкова. Попередньо - Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.
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"Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно", - зазначив він.
Терехов додав, що наразі інформації про постраждалих немає.
"У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - наголосив мер.
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