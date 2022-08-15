Російські окупанти обстріляли Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Київський район міста Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН.
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"Харків знову під артилерійським обстрілом. Тепер Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін", - зазначив він.
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Російські окупанти у понеділок, 15 серпня вранці завдали ударів по Харкову. Під обстріл потрапив Салтівський район, знову поряд із зупинкою громадського транспорту, вказав мер міста.
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