Ранковий обстріл Харкова: кількість поранених зросла

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"Після ранкового обстрілу Салтівки звернулися до медиків ще 2 постраждалих: жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків‘янку госпіталізували до медустанови, стан - середній", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти у понеділок, 15 серпня вранці завдали ударів по Харкову. Під обстріл потрапив Салтівський район, знову поряд із зупинкою громадського транспорту, вказав мер міста.

Раніше повідомлялося про 5 поранених.