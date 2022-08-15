Ранковий обстріл Харкова: кількість поранених зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У результаті ранкового ворожого удару по Харкову, де під обстріл потрапила Салтівка, відомо про вже сімох поранених людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Після ранкового обстрілу Салтівки звернулися до медиків ще 2 постраждалих: жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків‘янку госпіталізували до медустанови, стан - середній", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Доповнення
Російські окупанти у понеділок, 15 серпня вранці завдали ударів по Харкову. Під обстріл потрапив Салтівський район, знову поряд із зупинкою громадського транспорту, вказав мер міста.
Раніше повідомлялося про 5 поранених.