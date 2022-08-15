Утренний обстрел Харькова: количество раненых выросло

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"После утреннего обстрела Салтовки обратились к медикам еще 2 пострадавших: женщине 69 лет оказали помощь на месте. 80-летнюю харьковчанку госпитализировали в медучреждение, состояние - среднее", - сообщил Синегубов в Telegram.

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Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, утром нанесли удары по Харькову. Под обстрел попал Салтовский район, снова рядом с остановкой общественного транспорта, указал мэр города.

Ранее сообщалось о 5 раненых.