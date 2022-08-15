Ранковий обстріл Харкова: уже відомо про п'ятьох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У результаті ранкового ворожого удару по Харкову, де під обстріл потрапила Салтівка, поранено вже п'ятьох людей, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
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"Внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено. Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі", - зазначив Терехов у Telegram.
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Російські окупанти у понеділок, 15 серпня вранці завдали ударів по Харкову. Під обстріл потрапив Салтівський район, знову поряд із зупинкою громадського транспорту, вказав мер міста.