Ранковий обстріл Харкова: уже відомо про п'ятьох поранених

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"Внаслідок ранкового обстрілу п'ятеро харків'ян поранено. Усіх госпіталізовано, з ними працюють лікарі", - зазначив Терехов у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти у понеділок, 15 серпня вранці завдали ударів по Харкову. Під обстріл потрапив Салтівський район, знову поряд із зупинкою громадського транспорту, вказав мер міста.