Утренний обстрел Харькова: уже известно о пяти раненых

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"В результате утреннего обстрела пятеро харьковчан ранены. Все госпитализированы, с ними работают врачи", - отметил Терехов в Telegram.

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Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, утром нанесли удары по Харькову. Под обстрел попал Салтовский район, снова рядом с остановкой общественного транспорта, указал мэр города.