Утренний обстрел Харькова: уже известно о пяти раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате утреннего вражеского удара по Харькову, где под обстрел попала Салтовка, ранены уже пять человек, сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
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"В результате утреннего обстрела пятеро харьковчан ранены. Все госпитализированы, с ними работают врачи", - отметил Терехов в Telegram.
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Российские оккупанты в понедельник, 15 августа, утром нанесли удары по Харькову. Под обстрел попал Салтовский район, снова рядом с остановкой общественного транспорта, указал мэр города.