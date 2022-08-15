Российские оккупанты обстреляли Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Киевский район города Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
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"Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Теперь Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен", - отметил он.
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Российские оккупанты в понедельник, 15 августа утром нанесли удары по Харькову. Под обстрел попал Салтовский район, снова рядом с остановкой общественного транспорта, указал мэр города.
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