Российские оккупанты обстреляли Харьков

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"Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Теперь Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен", - отметил он.

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Российские оккупанты в понедельник, 15 августа утром нанесли удары по Харькову. Под обстрел попал Салтовский район, снова рядом с остановкой общественного транспорта, указал мэр города.

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