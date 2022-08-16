Оккупанты обстреляли несколько районов Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли несколько районов Харькова. Предварительно – Шевченковский, Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
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"Ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - отметил он.
Терехов добавил, что пока информации о пострадавших нет.
"В некоторых случаях имеем разрушение инфраструктурных и других объектов, дорог", - подчеркнул мэр.
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