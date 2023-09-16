Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: постраждали дві громади

Цитата

“Надвечір агресор обстріляв Нікополь. По місту він відкрив вогонь з важкої артилерії. Люди не постраждали”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Голова ОВА зазначає, що ніч у всіх районах Дніпропетровщини минула спокійно.

Проте із самого ранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо

Шість разів з важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь впродовж п’ятниці. Попередньо, минулось без жертв серед цивільного населення.