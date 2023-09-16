Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: постраждали дві громади
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У вечір п'ятниці росіяни обстріляли Нікополь за артилерії, а на ранок суботи завдали ударів по Марганецькій громаді. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Надвечір агресор обстріляв Нікополь. По місту він відкрив вогонь з важкої артилерії. Люди не постраждали”, - йдеться у повідомленні.
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Голова ОВА зазначає, що ніч у всіх районах Дніпропетровщини минула спокійно.
Проте із самого ранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо
Шість разів з важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь впродовж п’ятниці. Попередньо, минулось без жертв серед цивільного населення.