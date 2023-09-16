Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии: пострадали две громады
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В вечер пятницы россияне обстреляли Никополь из артиллерии, а на утро субботы нанесли удары по Марганецкой общине. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Цитата
“Под вечер агрессор обстрелял Никополь. По городу он открыл огонь из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали”, - говорится в сообщении.
Детали
Глава ОВА отмечает, что ночь во всех районах Днепропетровщины прошла спокойно.
Однако с самого утра российская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района. Последствия атаки уточняются.
Напомним
Шесть раз из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Никополь в течение п’пятницы. Предварительно, обошлось без жертв среди гражданского населения.