Дніпропетровщина: окупанти шість разів з важкої артилерії обстріляли Нікополь, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Шість разів з важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь впродовж п’ятниці. Попередньо, минулось без жертв серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Ворог не полишає у спокої Нікополь. Шість обстрілів з важкої артилерії протягом дня. ... Попередньо, поранених і загиблих немає. В інших населених пунктах області день минув без атак. Нехай ніч буде спокійною!”, — побажав очільник ОВА.
Деталі
Через обстріл у Нікополі пошкоджений навчальний заклад. Там повибивало шибки.
Також у місті через російську атаку понівечена господарська споруда та приватне підприємство. Обірвана лінія електропередачі. Інформація щодо руйнувань ще уточняється.
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Нагадаємо
У четвер, 14 вересня, росіяни два рази завдали ударів по Нікопольщині з артилерії та пошкодили інфраструктурний об’єкт.