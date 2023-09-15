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Дніпропетровщина: окупанти шість разів з важкої артилерії обстріляли Нікополь, є руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Шість разів з важкої артилерії росіяни обстріляли Нікополь впродовж п’ятниці. Попередньо, минулось без жертв серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН. 

Цитата

“Ворог не полишає у спокої Нікополь. Шість обстрілів з важкої артилерії протягом дня. ... Попередньо, поранених і загиблих немає. В інших населених пунктах області день минув без атак. Нехай ніч буде спокійною!”, — побажав очільник ОВА.

Деталі

Через обстріл у Нікополі пошкоджений навчальний заклад. Там повибивало шибки.

Також у місті через російську атаку понівечена господарська споруда та приватне підприємство. Обірвана лінія електропередачі. Інформація щодо руйнувань ще уточняється.

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Нагадаємо

У четвер, 14 вересня, росіяни два рази завдали ударів по Нікопольщині з артилерії та пошкодили інфраструктурний об’єкт.

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